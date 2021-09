Marche protagoniste a Roma ai Campionati Italiani di bocce Dir

14°TROFEO FEMMINILE CITTA’ DI TOLENTINO (Gara nazionale femminile per tutte le categorie)

TOLENTINO (MC) – Il 14° Trofeo Femminile Città di Tolentino ha portato domenica 26 settembre alla bocciofila presieduta da Claudio Pascucci tutte le migliori giocatrici del panorama nazionale femminile delle bocce. Infatti, delle 79 iscritte alla gara, diretta da Luigi Emiliani, 16 erano di categoria A, detentrici del titolo mondiale ed europeo comprese. Ne è ovviamente risultato uno spettacolo straordinario che ha richiamato un folto pubblico di appassionati, ferme restando le limitazioni sull’affluenza dovute alle normative Covid.

Al termine di una lunga ed appassionante giornata di gare il successo è andato, un po’ a sorpresa, ad Alice Fraternale (Colbordolo) che, dopo essere emersa dalla parte del tabellone dove erano raccolte le giocatrici di categorie B e C ed aver battuto in semifinale 12-11 la beniamina di casa Maria Pascolini (Tolentino), ha fatto il colpaccio in finale sconfiggendo la campionessa europea juniores Laura Picchio (Spello). Sorpresa sì, ma fino a un certo punto vista la forma strepitosa in questo periodo della Fraternale, vera e propria dominatrice del weekend visto che il giorno prima del successo di Tolentino si era imposta in una gara di coppia a Pontesasso di Fano. Delusione per la Picchio che, dopo aver sconfitto in semifinale la campionessa del mondo Elisa Luccarini (Flaminio) era ormai convinta di avere in mano il trofeo. Buono, comunque, il suo secondo posto come buono è il terzo della tolentinate Pascolini.

Come al solito ottima l’organizzazione della bocciofila della località Le Grazie di Tolentino presieduta da Claudio Pascucci che si conferma come la società che, nel corso della stagione, organizza il maggior numero di gare nell’intera regione.

TROFEO AMANDO-LA DONNA CON UN DIAMANTE AD AMANDOLA (Coppie femminili)

AMANDOLA (FM) – Bella gara, nella giornata di sabato 25 settembre, alla Bocciofila Amandolese, presieduta da Daniele Cappelletti, per il Trofeo” Amando-la donna con un diamante” che quest’anno, dopo che nelle stagioni precedenti era stata anche una prestigiosa gara femminile individuale, si è trasformata in una gara nazionale femminile a coppie, altrettanto prestigiosa e con un format, quello delle coppie femminili, sempre più in voga nell’ultimo periodo anche su spinta in tal senso da parte della Federbocce. Sotto la direzione di gara di Luigi Emiliani si sono sfidate 30 formazioni. Il vincolo era quello per cui una giocatrice di categoria A non potesse avere come compagna un’altra giocatrice di categorie A o B, ma non c’erano vincoli societari o di appartenenza alla stessa delegazione provinciale.

Il successo è andato a Chiara Gasperini-Stella Paoletti, una campionessa d’Europa a squadre del Lucrezia, l’altra vice campionessa del mondo del San Marino. Battute in finale Marina Braconi-Giulia Gazzoli, recanatese in forza alle bolognesi dell’Osteria Grande la prima, giovane promessa della Civitanovese la seconda. Terzo posto per Vanila Tulli-Kety Crescenzi, quarte Chiara Morano-Ilaria Treccani.

1° TROFEO “LA SPORTIVA” A CASTEL DI LAMA (Coppie tutte le categorie)

CASTEL DI LAMA (AP) – Grande partecipazione, con 117 formazioni iscritte, di cui 46 di categoria A, al Trofeo “La Sportiva”, gara per coppie di tutte le categorie, tenutasi domenica 26 settembre nell’omonima bocciofila di Castel di Lama presieduta da Valentino Iobetti. A dirigere la gara Leo Pierantozzi.

Gara davvero molto spettacolare nobilitata dal successo di due ottimi giocatori come Matteo Angrilli-Boris Cassarino (Castelfidardo) che in finale hanno avuto la meglio sui bravissimi Giacomo Iena-Alessandro Caterbetti (Monte Urano), autori di una gara di altissimo livello. Terzo posto per Giovanni Durinzi-Marco Fiori (Città di Ascoli), quarti gli abruzzesi Ibernio Ferri-Giovanni Rocchetti (Città di Campli).

6° TROFEO US PONTESASSO (Coppie cat.BC)

FANO (PU) – Dopo l’analoga gara per coppie di categoria A tenutasi due settimane fa, l’Unione Sportiva Pontesasso del presidente Renato Simoncelli ha ospitato sabato 25 settembre le finali dell’omonimo trofeo, riservato a coppie di categoria BC, che si sono sfidate sotto la direzione di gara di Cesare Freschi. Erano 95 le formazioni iscritte (34 di categoria B e 61 di categoria C) che hanno disputato nel corso della settimana i gironi di qualificazione, fino ad arrivare alle finali di sabato 25.

Successo un po’ a sorpresa, in quanto coppia lui/lei di categoria C, per Luciano Pieraccini-Alice Fraternali (Colbordolo) che in finale hanno avuto la meglio sui categoria B Stefano Magi-Luciano Morinoni (Novilarese). Terzi classificati Eliseo Torcoletti-Giordano Gaudenzi (La Combattente Fano), quarti Silvano Santucci-Marco Saltarelli (Pergolese).

CAMPIONATI ITALIANI DIR (disabili intellettivo-relazionali)

ROMA – Marche straordinariamente protagoniste a Roma nei Campionati Italiani di bocce Dir (disabilità intellettivo-relazionali) tenutisi nel weekend 25-26 settembre sui campi del Centro Tecnico Federale. Al di là dell’eccezionale partecipazione di atleti della nostra regione (basti pensare che su 51 partecipanti nelle varie categorie, 25 erano marchigiani) c’è stata una messe di medaglie piovute sulle Marche, a testimonianza dell’eccezionalità e della qualità del movimento paralimpico regionale delle bocce, sicuramente al top a livello nazionale.

In totale le Marche si sono aggiudicate tre medaglie d’oro, due d’argento e quattro di bronzo.

In dettaglio, nel livello C21 individuale oro per Jacopo Primavera (San Cristoforo Fano) e bronzo per Manuel Anniballi (La Combattente Fano). Nella coppia C21 oro per Manuel De March-Manuel Anniballi (La Combattente Fano) e bronzo per Lorenzo Bronzini-Jacopo Primavera (San Cristoforo Fano).

Nella coppia livello C oro per Lisa Vernelli-Silvia Borgogelli (San Cristoforo Fano).

Nell’individuale livello C argento per Lisa Vernelli (San Cristoforo Fano).

Nella coppia livello B argento per Marco Facchino-Giorgio Morresi (Anthropos Civitanova) e bronzo per Mirko Montanari-Adelpino Moretti (Metaurense).

Nell’individuale B bronzo per Giorgio Morresi (Anthropos Civitanova).

