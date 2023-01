Pugilato, a Loreto un riuscitissimo mini stage per atleti e tecnici marchigiani

di GABRIELE FRADEANI

LORETO – Organizzato dalla Boxing Academy di Loreto si è svolto la scorsa settimana presso la locale tensostruttura di via Buffolareccia un allenamento collegiale che ha visto una nutritissima presenza di atleti di entrambi i sessi ed in tutte le loro declinazioni: Amatori, Schoolboy, Junior, Youth ed Elite, intervenuti nel numero di 72 e di 29 tecnici in rappresentanza della quasi totalità delle società marchigiane.

Maestro di eccezione l’ex campione mondiale Patrizio Sumbu Kalambay, attualmente in forza alla nazionale, che ha diretto da par suo i lavori mostrando le figure basilari dell’approccio al fight dosando l’insegnamento a seconda dell’atleta di turno: i primi elementi per gli amatori, schoolboy e junior per poi salire di livello con gli Youth per giungere al top con gli elite”.

Un allenamento collegiale particolarmente utile in questo momento, ci diceva il presidente regionale Luciano Romanella, come sempre attivamente presente, per testare le forze ed il talento dei nostri atleti in vista dei prossimi futuri impegni di questo 2023 che cominceranno in questo mese di febbraio e che si annunciano particolarmente impegnativi. Ottima l’iniziativa del maestro Alessandro Cossu cui va tutto il nostro plauso”. Durante lo stage durato ben oltre quattro ore Kalambay, coadiuvato dai tecnici presenti si è prodotto nella dimostrazione pratica di combinazioni di colpi offensivi e tecniche di difesa. Ha poi curato anche lo sparring condizionato con selezione di atleti di maggiori capacità.

Un allenamento collegiale, dicevamo ma anche un mini stage per i tecnici marchigiani che hanno potuto visionare le nuove tecniche in uso in questo momento al Centro Sportivo Nazionale di Assisi in cui Kalambay opera. A conclusione il rappresentante degli arbitri regionali il sig. Sauro Di Clementi, ha tenuto una riunione con i tecnici per illustrare alcuni fondamentali quali ad esempio la sospensione cautelare che consente di escludere dal combattimento un atleta che si trovi in netta difficoltà senza costringerlo a subire colpi inutili.

Si è dibattuto anche sulla formazione dei verdetti con l’assicurazione di migliorare per quanto possibile la già buona condizione arbitrale regionale. Presenti all’allenamento unitamente al Presidente Lucano Romanella anche l’Assessore allo Sport del Comune di Loreto Christian Anticaglia.

