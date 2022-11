A Fabriano i campionati Italiani assoluti di nuoto paralimpico

di DANIELE GATTUCCI

FABRIANO – Manca poco meno di una settimana all’ultima gara nazionale della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP) che si svolgerà presso la piscina comunale sabato 26 e domenica 27 novembre. Nel 2019 a Portici erano 122 di 40 team, nel 2021 a Riccione hanno gareggiato 154 atleti di 50 squadre, a Fabriano nel 2022 saranno 169 i provetti nuotatori appartenenti a 64 squadre provenienti da tutta Italia.

La macchina organizzativa della Polisportiva Disabili Fabriano Mirasole, assieme alla Federnuoto Paralimpica, da mesi e in base alla sua consolidata attività, non soltanto agonistica ma anche organizzativa, si è messa in moto per dar vita alla IV edizione dei Campionati Italiani Assoluti in vasca corta che si terranno nel weekend 26 e 27 novembre.

Come detto, nella città della carta sono attesi centinaia di atleti, tra cui i campioni azzurri che hanno portato l’Italia sul tetto del mondo ai mondiali di Funchal a Madeira. In vasca vedremo Angela Procida (GS FF.OO/Centro Sportivo Portici), Giulia Ghiretti (GS FF.OO/Ego nuoto), la campionessa paralimpica nei 50 farfalla a Tokyo 2020, Giulia Terzi, la pluricampionessa delle Fiamme Oro e della Rari Nantes Torino, Carlotta Gilli, Simone Barlaam (Polha Varese) oltre a Francesco Bocciardo, Efrem Morelli, Monica Boggioni, Federico Morlacchi, Francesco Bettella e Manuel Bortuzzo, alla sua prima gara valida per la classificazione.

I portacolori della Mirasole saranno Enrico Zampetti, Stefania D’Eugenio e Federica Stroppa,

Il programma di questo evento agonistico è stato presentato nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte Roberto Valori, presidente nazionale della Federazione Nuoto Paralimpico; Fabio Luna, presidente Coni Marche; Luca Savoiardi, presidente regionale Comitato Paralimpico; Vanessa Cicchi, delegato regionale Finp; l’assessore Andrea Giombi con delega alla Attrattività; il presidente dell’Unione Montana, Giancarlo Sagramola, David Alessandroni, presidente Po.Di.F Società Mirasole, società Organizzatrice (presenti anche Pietro Stroppa e Paolo Porcarelli) e il presidente della Consulta Sport, Leandro Santini, che ha coordinato gli interventi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it