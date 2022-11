A Sassoferrato i baby attori tornano a scuola

SASSOFERRATO – I baby attori tornano a scuola. Dopo la pausa estiva, riprende il corso di recitazione per ragazzi della Scuola comunale di teatro. Organizzato dall’Amministrazione comunale con la collaborazione della Pro Loco e del locale Istituto Comprensivo di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, il corso, destinato a ragazzi e ragazze di età compresa tra i sette ed i tredici anni, prenderà il via il prossimo 9 dicembre.

Così come nella passata edizione il corso sarà diretto da Arianna Baldini, operatrice teatrale e collaboratrice dell’Impresa sociale Teatro Giovani/Teatro Pirata. Le lezioni si terranno con cadenza settimanale, nel giorno di venerdì, dalle ore 16,00 alle ore 18,00, nella sede del citato Istituto scolastico Comprensivo.

Al termine dei cinque mesi di corso, ovvero il 6 e, in replica, il 7 maggio del prossimo anno, gli allievi avranno l’opportunità di portare in scena una rappresentazione che è inserita, fuori abbonamento, nel cartellone degli spettacoli della stagione di prosa 2022/23 del Teatro del Sentino.

Sono riscontri lusinghieri quelli sin qui ottenuti dalla Scuola comunale di teatro, che nel corso dei tredici anni di attività ha ospitato oltre trecento allievi e prodotto ben diciannove spettacoli.

Al riguardo l’assessore alla cultura del Comune, Lorena Varani, spiega: «Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti in questi anni, al raggiungimento dei quali ha contribuito la collaborazione fornitaci dall’istituzione scolastica. Dopo i problemi causati dalla pandemia, che hanno ovviamente condizionato in maniera sensibile la partecipazione degli allievi alla scuola di teatro, ci aspettiamo ora di tornare ai livelli di presenza degli anni pre “covid”. Noi crediamo – sottolinea l’assessore – che il teatro sia un prezioso strumento educativo e formativo per i bambini e per i giovani, utile, in particolare, per aiutarli a comunicare e ad esprimere le loro emozioni. Il nostro obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi al teatro non solo come fruitori, ma anche come protagonisti di un’attività che permetta loro di affinare la sensibilità, prendere coscienza delle proprie attitudini e delle proprie capacità espressive, ampliare le conoscenze culturali e acquisire ulteriori stimoli per far emergere la propria personalità».

Le iscrizioni al corso sono aperte. La quota di partecipazione è di €. 100,00 (€.20,00 mensili). La modulistica per l’iscrizione può essere ritirata presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune (piazza Matteotti, 4 – tel. 0732/956231) o scaricata dal sito internet www.comune.sassoferrato.an.it – area “Il Comune informa” – modulistica “Affari Generali”.

Per maggiori e più dettagliate informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio cultura del Comune (tel.0732/956222-205), nei giorni di apertura al pubblico.

