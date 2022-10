Perde il controllo dell’auto che si rovescia, trasportato in ospedale

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, alle ore 5.45, in via Dell’Artigianato, ad Ancona, per un incidente stradale.

Per cause in via di accertamento il conducente dell’auto ha perso il controllo del mezzo rovesciandosi su un lato lungo la carreggiata.

La squadra di Ancona dei Vigili del fuoco, in collaborazione con i sanitari del 118, ha provveduto ad estrarre il conducente, rimasto incastrato all’interno, con tecniche specifiche. L’uomo è stato poi trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale anconetano di Torrette per accertamenti. Successivamente i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto anche gli agenti della Polizia stradale.

