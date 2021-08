Perde il controllo dell’auto che si rovescia, una donna soccorsa e portata in ospedale

OSIMO – Vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi – alle ore 13.15 – in Via Flaminia Seconda, ad Osimo, per un incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento la conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo che si è rovesciato sulla carreggiata.

La squadra di Osimo dei Vigili del fuoco, intervenuta con un’autobotte, provvedeva ad estrarre la signora, con tecniche specifiche, dall’abitacolo dell’auto per poi affidarla ai sanitari del 118 per le cure del caso.

Successivamente i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona dell’intervento. Sul posto anche i Carabinieri di Osimo.

