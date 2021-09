Perde il controllo dell’auto che si rovescia al centro della strada, soccorso e trasportato in ospedale

FOLIGNANO – I vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente lungo la Strada provinciale 81, in località Case di Coccia, nel Comune di Folignano.

Per cause in fase di accertamento l’autista dell’autoveicolo ha perso il controllo del mezzo rovesciandosi su un lato, al centro della carreggiata, rimanendo incastrato tra le lamiere.

La squadra dei Vigili del fuoco di Ascoli Piceno intervenuta con un’autobotte, in collaborazione con i sanitari del 118, ha provveduto ad estrarre il conducente, con tecniche specifiche e con non poche difficoltà in considerazione della posizione del mezzo.

Va anche fatto presente che sussisteva il pericolo di incendio dell’auto, a causa della fuoriuscita di carburante sulle parti calde del motore.

Dopo aver soccorso l’automobilista ferito i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area interessata dall’incidente. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti i Carabinieri.

