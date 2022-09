In un’iniziativa culturale in Campidoglio consegnate le opere dell’artista pesarese Francesca Guidi

ROMA – Si è conclusa la prima edizione di “Roma premia la Cultura Sociale “ in Campidoglio.

Un evento voluto dal segretario d’Aula Fabrizio Santori. L’iniziativa, a ingresso libero, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti provenienti dal campo della letteratura, del cinema, della società civile. Testimonial premiato per l’occasione Salvatore (Totò) Cascio, indimenticato protagonista del film Premio Oscar “Nuovo Cinema Paradiso”, diretto da Giuseppe Tornatore, che ha perso progressivamente la vista a causa di una malattia degenerativa.

“Roma premia la cultura sociale” è un riconoscimento all’arte, alla genialità, alla fantasia, ma anche alla capacità descrittiva, alla tecnica documentaria e all’impegno umano di una comunità che è doveroso che si adoperi per il prossimo. Un’iniziativa che vuole lasciare un messaggio pubblico denso di valori importanti.

Premi per tutti, consegnate anche le stampe d’autore numerate in edizione limitata dell’artista pesarese Francesca Guidi by Arte dei Led della sua opera “The Light of my Mind”, “La luce illumina la nostra mente come un faro per guardare oltre, per non essere un limite e accogliere dentro un mondo le tante sfumature che la vita ci pone dinanzi”…

“Felicissima per questo invito – afferma Francesca Guidi – attraverso le mie stampe d’autore, ringrazio la giornalista della stampa estera Lisa Bernardini, conduttrice dell’evento”.

