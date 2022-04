La “Taverna del Luppolo” di Gradara riapre con una gestione tutta nuova

Il nuovo proprietario è Paolo Tonti, 43enne cattolichino, che gestisce insieme alla sua famiglia l’Hotel Sayonara. “Siamo emozionati per questa nuova avventura”

GRADARA – La “Taverna del Luppolo” di Gradara è ritornata in pista e sta scaldando i motori in vista della nuova apertura prevista per l’8 aprile, a partire dalle 18,30.

«Provengo da una famiglia di imprenditori da ben tre generazioni e da circa 10 anni gestisco, con grande soddisfazioni, l’hotel di famiglia situato sul mare a Cattolica – spiega Tonti -.L’idea di rilevare la Taverna nasce quasi casualmente assieme a mia moglie Sara, compagna di una vita, senza l’aiuto della quale oggi non saremmo qua a parlare di questo nuovo progetto.

Questa nuova avventura vede impegnati in prima persona anche colui che sarà poi fattivamente sempre in prima linea alla Taverna, Oscar Pietrucci (43 anni di Novilara, in provincia di Pesaro Urbino ndr), amico, socio e collaboratore sincero, e sua moglie Marta, preziosa figura nell’iter gestionale che poi porterà all’inaugurazione. Un vero e proprio lavoro di squadra, il nostro, per un progetto che si è complicato per via dei tempi che stiamo vivendo, ma al contempo sicuramente ambizioso e stimolante».

CONTINUARE NEL SOLCO DELLA PASSATA GESTIONE

«Lo scorso anno, una volta deciso di entrare in trattativa per il locale, ho avuto il piacere di conoscere Anna, Danilo e Greta Cavatorta, gli ex proprietari con i quali da subito si è instaurato un rapporto di stima e fiducia. Da parte mia un grande grazie va a loro per l’appoggio e la collaborazione che ancora oggi, in fase di apertura, non ci fanno certo mancare, rimanendo nel solco della loro gestione, caratterizzata da calore e familiarità, è stata facile la decisione di proseguire con il nome “Taverna del Luppolo”».

COME SARÀ LA NUOVA TAVERNA?

«La nuova Taverna sarà un locale dove semplicità, ospitalità e professionalità saranno di casa e dove ciascuna di queste caratteristiche troverà continuamente riscontro in proposte culinarie all’altezza della tradizione gastronomica Marchigiano-Romagnola. Il suggestivo ed incantato panorama della Rocca da una parte, e la varietà dei colori della campagna con lo sfondo del mare dall’altra faranno il resto!».

LUPPOLO PROTAGONISTA!

«Faremo gli onori al vero ed unico grande padrone di casa: il Luppolo! Spazieremo la nostra offerta di birre partendo da quelle internazionali più conosciute fino ad arrivare ad eccellenze artigianali del nostro territorio. Assieme ai nostri ospiti avremo il piacere di affrontare un percorso di crescita sorseggiando nuovi gusti, scoprendo nuovi aromi e condividendo una passione che da sempre avvicina tutti, dai più grandi ai più giovani. In ultimo un grande ringraziamento per l’accoglienza ricevuta dall’amministrazione e al Sindaco Filippo Gasperi, figura fondamentale della crescita strutturale che il borgo ha potuto vedere negli ultimi anni».

COSTRUIRE SINERGIE CON IL TERRITORIO

«Essendo imprenditore sia a Cattolica che a Gradara, ritengo sia importante attivare delle sinergie sul nostro territorio – conclude Tonti-.In sintesi, le località di mare ed entroterra dovranno interfacciarsi sempre con maggiore frequenza per creare un prodotto turistico invidiabile a livello nazionale!».

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it