Venerdì sera ad Ancona manifestazione pugilistica con 13 incontri

di GABRIELE FRADEANI

ANCONA – Venerdì (31 marzo), presso l’Impianto Sportivo Giuliani con inizio alle ore 20,30, la GLS Dorica organizza una manifestazione di pugilato dilettantistica con 13 combattimenti.

Oltre ai pugili marchigiani saranno presenti atleti umbri, abruzzesi e romagnoli in una interregionale di ottimo livello con molteplici spunti di interesse. Attesissimo il confronto fra gli anconetani Karimi della Dorica e Iengo della GLS. Si tratta di due pugili che fanno dell’ agonismo il loro punto di forza. Non è difficile prevedere tre riprese tirate allo spasimo da entrambi con un risultato tutto da decidere.

Anche fra Tulli di San Giorgio e l’abruzzese Anzidei si propone lo stesso schema con due atleti che non si risparmieranno certamente sul ring e con esito altrettanto incerto. Altro scontro interessante quello fra il marchigiano Gironelli e l’umbro Amanaa; non conosciamo quest’ultimo ma il marchigiano ha doti da vendere e cercherà di evidenziarle al massimo. Un rientro alla organizzazione della GLS Dorica che ha in animo di organizzare nello stesso impianto diverse manifestazioni di carattere regionale ed interregionale.

Il programma

Youth kg 63,5: Tulli Lorenzo ( San Giorgio) vs Anzidei Gabriel (Pug. Rosetana); kg 67: Cristian Cracas ( Rimini Boxe) vs Messi Leone ( A.P. Maceratese); kg 81: Cefariello Salvatore ( GLS Dorica) vs Buiciuc Stanislav (B.C.Bartolini); Elite kg 61: Iengo Alex ( GLS Dorica) VS. Karimi Alì (Pug. Dorica); kg 63,5: Kausakyte Vasare (GLS Dorica)vs Pirri Sofia ( B.C.Bartolini); Syed Imran ( GLS Dorica) vs Bellofiore Matteo (Rimini Boxe); kg 67: Canalini Davide ( GLS Dorica) vs Shahzad Aamir (Rimini Boxe); Gironelli Elia ( Academy) vs Amanaa Nourdinne (Perugia Fight); kg 71: Cheriti Achraf (GLS Dorica ) vs Morini Michael ( Perugia Fight); Pieroni Michele (GLS Dorica) vs Qershija Fabio (Pug. Sopleto); Fiorentino Alex ( GLS Dorica) vs Perini Leonardo (San Giorgio); kg 76: Angelini Francesco ( Olympia) vs Bulcani Lorenzo ( Perugia Fight)

(Le foto sono di Max Petrus)

