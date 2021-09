Fine settimana di controlli in tutto il Fabrianese

FABRIANO – Nel fine settimana i carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno effettuato una serie di controlli straordinari in tutto il territorio.

Sono stati impegnati 6 mezzi e 12 militari. Complessivamente sono state controllate 70 persone e 50 autoveicoli.

Una pattuglia, non lontano dall’ospedale Profili, sabato sera, ha notato un furgone che percorreva il viale a zig zag. Il conducente, un sudamericano di 46 anni, è stato sottoposto all’alcoltest. L’etilometro segnava un valore quasi vicino a 2 g/l. Per l’uomo patente ritirata, mezzo sequestrato e denuncia per guida in stato di ebbrezza.

In un posto di blocco non lontano dallo svincolo della Statale 76, invece, è stato fermato un mezzo che proveniva dall’Umbria. Uno dei passeggeri, un fabrianese di 34 anni, nel corso di una perquisizione personale, è stato sorpreso con quasi 1 grammo di eroina. L’uomo, incensurato, è stato segnalato alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it