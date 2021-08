Porte aperte all’Oasi di Luce e Amore con stage del maestro Lazzarini

di GENNARO FERRARA

MONTELUPONE – Fra gli splendidi paesaggi delle colline marchigiane a pochi chilometri dal mare è stato realizzato un progetto unico in Italia: l’Oasi di Luce e Amore, un parco naturale nato in un territorio largamente sfruttato dall’agricoltura e a forte rischio idrogeologico con la piantumazione iniziale di oltre un ettaro di bosco, la creazione di un biolago e di un ambiente naturale dove poter ospitare specie animali e vegetali malate, a rischio di estinzione o semplicemente ferite.

Un’iniziativa della Fondazione Pace e Bene Onlus (www.fondazionepaceebene.it) che sta contribuendo a rimboschire terreni da restituire alla natura ormai depauperata da decenni dallo sfruttamento selvaggio dell’uomo.

Nei giorni 10, 11 e 12 settembre la Fondazione organizza tre giorni di porte aperte per promuovere le proprie iniziative all’interno del parco. Con l’occasione l’ideatore dell’Oasi di Luce e Amore, Maestro Corrado Lazzarini, esperto in “Bioenergetica Emozionale”, naturopatia e discipline olistiche ed orientali terrà un seminario intitolato: “La rabbia: il nemico invisibile”.

Gli stage del Maestro Lazzarini sono vere opportunità per entrare in contatto con se stessi, portando a galla sia i punti deboli che le proprie potenzialità. In particolar modo durante questo stage si affronterà il sentimento della rabbia, sentimento negativo che condiziona in modo drastico la qualità della vita di tutti: è una forza dirompente che fa perdere il controllo e la lucidità, si esprime in atteggiamenti e comportamenti distruttivi che annientano gli equilibri e incrementano distanze incolmabili nelle relazioni interpersonali. La rabbia è un sentimento pericoloso e dannoso che riguarda tutti, sia coloro che hanno un comportamento irascibile e la esternano facilmente, peggio ancora per coloro che invece la trattengono procurando danni al proprio stato emotivo e fisico.

Comprendere il perché ed imparare a riconoscere ed evitare i meccanismi che la fanno scattare, imparare a gestire il suo fuoco e soprattutto imparare a trasformarla sostituendola con risposte e comportamenti diversi sono alcuni degli obiettivi semplici ma concreti che permetteranno d’imprimere un evidente e sostanziale cambio di rotta a chi intende non subirne più la sua dominanza.

Questo e ben altro saprà offrire il Maestro Lazzarini nel singolare e spettacolare scenario dell‘Oasi di Luce e Amore della “Fondazione Pace e bene”: un fine settimana determinante che può cambiare la vita!

Per chi volesse informazioni può contattare il numero 347 8627999, o per e-mail: fondazionepaceebene@gmail.com

