Un nuovo incendio di bosco a Valfornace di Camerino

CAMERINO – I nostri boschi, in questa pazza estate, continuano a bruciare. I Vigili del fuoco sono intervenuti dalle ore 13, in località Valfornace, a Camerino, per un nuovo incendio di bosco.

Sul posto sono intervenute 4 squadre dei Vigili del fuoco, il Direttore delle operazioni di spegnimento, i Carabinieri Forestali ed i volontari della Protezione civile.

Nel tardo pomeriggio l’intervento dei Vigili del fuoco era ancora in corso per bonificare tutte le zone percorse dal fuoco.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it