Sabato a Gradara “La notte romantica dei borghi più belli d’Italia”

GRADARA – Sabato 25 giugno a Gradara in uno dei Borghi più Belli d’Italia c’è la #NotteRomantica2022, un’occasione speciale per celebrare l’amore con un emozionante spettacolo di Parole e Musica dal titolo: “LA VERITA’ NEGLI OCCHI DELL’ AMORE” di Roberta Arduini con il Quartetto “OASI” formato da: Roberta Arduini-autrice e voce recitante; Paride Battistoni-violino; Jacopo Mariotti-violoncello; Luca Forlani-pianoforte.

“Nella preziosa e romantica cornice del cortile d’onore della Rocca – sottolinea la Delegata Borghi più Belli d’Italia per il Comune di Gradara Mariangela Albertini – Gradara rende omaggio all’amore per l’arte della musica con il concerto del quartetto OASI, dell’Autrice Roberta Arduini, un connubio di parole e musica con importanti colonne sonore e famosi brani classici”.

“I testi toccano in profondità i diversi aspetti dell’esistenza umana e del suo mondo interiore, sviscerando dolcemente i lati psicologici profondi che regolano i comportamenti – commenta Roberta Arduini – creando una sorta di riflessione che induce verso una maggiore consapevolezza interiore. Ogni emozionante argomento viene sviluppato in maniera diversa e originale, coinvolge lo spettatore e lo accompagna a vivere in prima persona il proprio viaggio interiore in maniera realistica, ma allo stesso tempo poetica e meditativa. Una culla trasportata dalle onde delle emozioni e sensazioni più autentiche, che il Cuore ricerca mentre la Vita scorre – conclude la Arduini -. Le liriche, le poesie d’ autore, e gli evocativi brani musicali che si sposano con i testi, contribuiscono a rendere intenso e coinvolgente il percorso verso la propria interiorità”.

“La notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia continua ad essere una delle manifestazioni più significative organizzate nei Borghi più belli d’Italia- dichiara Fiorello Primi Presidente dei Borghi più belli d’Italia -.Una manifestazione evocativa della bellezza delle relazioni tra innamorati e per chi è innamorato del fascino di cui sono custodi le comunità dei Borghi. Una bella occasione per passare una serata insieme alla persona amata in uno dei Borghi più belli d’Italia”.

E POI….Speciale flash mob “Unplugged”. La mattina e il pomeriggio porta con te lo strumento che suoni e scegli un angolo, una via, una piazzetta del Borgo storico di Gradara oppure il cortile della Rocca dove proporre al pubblico la tua musica.

Ingresso gratuito, posti limitati su prenotazione: 0541/964181

Informazioni: 0541/964181; info@gradarainnova.com

