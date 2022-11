Fotovoltaico, schizzano le domande di installazione nelle abitazioni

Sono più del 230% in provincia di Pesaro e Urbino. Un corso per installatori si è tenuto alla Cna di Marotta

PESARO – Con un aumento del 230% nel solo primo trimestre del 2022, la provincia di Pesaro e Urbino si colloca ai primi posti nel centro Italia per la richiesta di installazione di impianti fotovoltaici. La richiesta è forte tanto nel settore pubblico quanto in quello privato ed è spinta dalle detrazioni fiscali.

Alla base di questo boom ci sono i vantaggi legati all’implementazione di questa tecnologia, emersi in modo più evidente in questo contesto di crisi energetica. “I risparmi immediati sulle bollette – dice il responsabile di CNA Impianti Pesaro e Urbino, Fausto Baldarelli (nella foto) – l’ammortamento dei costi in 4-6 anni e la produzione di energia pulita garantita per 40 anni praticamente gratuita dopo aver ammortizzato il costo iniziale, hanno dato una spinta incredibile a questo tipo di installazioni”.

Alla luce di questa aumentata richiesta servono anche competenze professionali da parte degli installatori per i quali le richieste di montaggio di impianti fotovoltaici sono triplicate negli ultimi mesi.

Per questo la CNA, in collaborazione con SolarEdge, Classe A dell’ingegner Federico Giovanelli ed il Confidi Uni.co., ha organizzato un seminario di aggiornamento professionale rivolto alla categoria degli installatori che si è tenuto alla CNA di Marotta. hanno parlato l’ingegner Alvise Della Via (pre sales e project manager della Solaredge technologies) e Paolo D’Onofrio, manager pr il centro Italia della Solaredge.

Un altro seminario è stato organizzato dalla CNA ed è in programma la prossima settimana sempre alla CNA di Marotta.

