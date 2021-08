Ad Ancona incendio in un appartamento, danneggiata la cucina

ANCONA – Questa mattina – alle 7.15 – i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Beniamino Gigli, ad Ancona, per un incendio all’interno di un appartamento.

La squadra di Ancona, intervenuta con un’autobotte e l’autoscala, ha provveduto a spegnere le fiamme che avevano avvolto il locale cucina.

Sono state evacuate precauzionalmente quattro famiglie, per il tempo necessario alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Non si segnalano danni a persone. Sul posto anche le forze dell’ordine.

