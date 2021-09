Appartamento in fiamme in serata, soccorsi e portati in ospedale due anziani

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa sera, alle ore 20.40, in via De Gasperi, ad Ancona, per l’incendio di un appartamento, posto al secondo piano di un condominio.

La squadra di Ancona, intervenuta con un’autobotte e con l’ausilio dell’autoscala, ha subito provveduto a soccorrere due persone anziane presenti all’interno dell’appartamento e ad affidarle alle cure dei sanitari i quali, subito dopo, le hanno trasportate, per accertamenti, al Pronto Soccorso dell’ospedale di Torrette. Subito dopo i Vigili del fuoco hanno spento le fiamme che avevano coinvolto un solo locale dell’abitazione.

Durante l’intervento dei Vigili del fuoco non è stato necessario evacuare il condominio. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri.

