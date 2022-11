Incendio in un appartamento ad Ancona, un intossicato portato in ospedale per accertamenti

ANCONA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti oggi in via Maiolati, ad Ancona, per un incendio verificatosi in una stanza di un appartamento posto su una palazzina di quattro piani.

Le fiamme hanno interessato anche il corridoio dell’abitazione. La squadra di Ancona intervenuta con un’autobotte e l’ausilio dell’autoscala ha provveduto a spegnere l’incendio evitando che le fiamme si propagassero all’intero appartamento.

Tutti gli abitanti dello stabile sono stati evacuati in via precauzionale a causa dell’intenso fumo che si è creato. L’anziana donna che abita nell’appartamento è riuscita ad allontanarsi alla vista delle fiamme. Il figlio, un uomo di 48 anni, intervenuto subito dopo, è entrato nell’appartamento per salvare due gatti ed è rimasto intossicato. Prontamente soccorso dal personale sanitario del 118 è stato trasportato, per accertamenti, all’ospedale anconetano di Torrette.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it