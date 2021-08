Fiamme in un garage utilizzato come deposito / Video

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I Vigili del fuoco sono intervenuti, nella tarda mattinata di oggi – alle 11.15 – in via del Mare, a San Benedetto del Tronto, per l’incendio di un garage.

Il locale, adibito a deposito di materiale vario, era completamente avvolto dalle fiamme.

La squadra di San Benedetto del Tronto, giunta sul posto con due autobotti, ha provveduto a spegnere le fiamme e, successivamente, a bonificare il garage e l’area circostante.

Non si segnalano danni a persone. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale.

QUI SOTTO un video:

