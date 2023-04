Grave schianto tra un’auto ed uno scooter, cinquantunenne ricoverato a Torrette

CASTELFIDARDO – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Castelfidardo. Sul posto, alle ore 12, sono subito intervenuti i Vigili del fuoco.

L’incidente, per cause in via di accertamento, si è verificato all’incrocio di via Carlo Marx. Coinvolti uno scooter ed una vettura. La squadra dei Vigili del fuoco ha subito collaborato con il personale del 118 per soccorrere il conducente dello scooter e mettere in sicurezza i veicoli coinvolti.

L’uomo, 51 anni, in considerazione dei gravi traumi riportati nello schianto è stato trasportato, con l’eliambulanza del servizio sanitario regionale, all’ospedale anconetano di Torrette.

