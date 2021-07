Trentenne denunciato per indebito utilizzo e falsificazione di una carta di credito

FABRIANO – Al termine di una serie di indagini i carabinieri di Fabriano hanno denunciato un trentenne, residente nel Lazio, per indebito utilizzo e falsificazione di una carta di credito.

L’uomo ha truffato un cinquantenne di Fabriano. Quest’ultimo è stato contattato dalla sua banca che voleva accertarsi che un pagamento, fatto per acquistare giochi online, era stato disposto effettivamente da lui.

E’ stato così che il fabrianese ha scoperto che, ignoti, avevano autorizzato, con la sua carta di credito, un pagamento di 100 euro per dei giochi online. Dagli accertamenti dei militari è emerso che il 30enne residente nel Lazio era riuscito, senza mai comunicare con l’altro, ma solo tramite Pc, a scoprire le credenziali che il cinquantenne utilizzava per fare acquisti online con la sua carta di credito. Il giovane è stato così denunciato.

Inoltre, nel fine settimana, i carabinieri della Stazione di Fabriano hanno denunciato, per guida in stato di ebbrezza, una donna di 30 anni, del posto. E’ stata fermata sabato notte, alle 1,30, in prossimità dei giardini pubblici Regina Margherita con un tasso alcolemico a quota 1,3 g/l. Oltre alla denuncia alla donna è stata ritirata la patente. L’auto è stata affidata al proprietario.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it