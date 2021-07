Inseguiti dai Carabinieri finiscono fuori strada con l’auto e scappano a piedi nei campi

OSIMO – Nella notte tra sabato e domenica, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo hanno messo in atto dei servizi di controllo del territorio per la prevenzione e repressione di reati in genere, ed in particolare dei furti ai danni di abitazioni private ed esercizi commerciali, che dopo le riaperture post-lockdown hanno fatto registrare un leggero incremento in tutta la provincia.

I militari, sono riusciti ad individuare un’autovettura Fiat Bravo, con a bordo quattro persone, che si era mossa in maniera sospetta lungo il tratto autostradale dell’A/14 compreso tra i caselli di Senigallia ed Ancona Sud. Nell’immediatezza, veniva quindi predisposto un adeguato dispositivo di controllo alla circolazione stradale, svolto con l’ausilio delle pattuglie della Compagnia di Ancona, presso il casello Ancona Sud – Osimo, ove il veicolo attenzionato sarebbe transitato in uscita dall’autostrada.

Intorno alle ore 4:45, giungeva la Fiat Bravo, il cui conducente, con a bordo altre tre persone incappucciate, alla vista dei militari accelerava improvvisamente, incurante dell’alt intimatogli, varcava il casello a forte velocità abbattendo la barriera e si allontanava. L’inseguimento messo subito in atto dai militari si protraeva sulla Statale 16 Adriatica in direzione Sud e poi sulla via Sbrozzola del comune di Camerano, tanto da porre i fuggiaschi nelle condizioni di affrontare una curva a velocità elevatissima, finendo fuori strada.

Nonostante il violento impatto, i quattro malviventi riuscivano ad abbandonare il mezzo non più marciante e si davano alla fuga a piedi per i campi, facendo perdere le proprie tracce.

All’interno del veicolo è stato rinvenuto denaro contante ed altra merce di dubbia provenienza, ritenuta verosimilmente provento di attività illecite e sottoposta a sequestro.

Sono in corso indagini ed accertamenti volti all’identificazione dei quattro e a stabilire la provenienza certa di quanto rinvenuto nel veicolo.

Molto probabilmente si tratta delle stesse persone che, poco prima, avevano messo a segno un furto all’interno del supermercato Sì con Te, a Marzocca.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it