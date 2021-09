A Castelfidardo un cinquantenne arrestato per furto dai Carabinieri

OSIMO – A Castelfidardo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo hanno arrestato un cittadino italiano, 50enne, originario della provincia di Foggia, resosi responsabile di furto e tentato furto aggravato.

Verso le ore 2 di ieri (9 settembre), una pattuglia del Norm che transitava nella zona industriale di Castelfidardo, a seguito di una segnalazione ricevuta al numero di emergenza “112” circa un tentativo di furto in danno di una ditta, notava un uomo scappare frettolosamente a piedi verso il Klass hotel ove, giunto al parcheggio, si poneva alla guida di una Citroen C4.

Alla vista della pattuglia dei carabinieri, il fuggitivo accelerava la marcia con direzione Statale 16, e dopo un breve inseguimento, i militari riuscivano a bloccare l’auto. Nell’immediatezza delle indagini gli operanti accertavano che, in zona, era stato asportato un autocarro Fiat Ducato e posizionato nel piazzale antistante ad un capannone, nonché il taglio della rete perimetrale e la forzatura di porte d’ingresso per accedere all’interno di due aziende del posto.

Accertata la responsabilità in capo all’indagato in relazione agli eventi delittuosi sopra descritti, i Carabinieri lo dichiaravano in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, lo associavano al carcere di Montacuto. L’autocarro è stato restituito al legittimo proprietario.

L’arresto si inserisce nell’ambito del prosieguo dei servizi di contrasto ai reati predatori, come noto, difficili da perseguire e che provocano grande allarme sociale.

