Forza ragazzi! Ad Ancona sindaco e assessore salutano i giovani olimpionici in partenza per Tokyo / Video

ANCONA – I giovani atleti che porteranno Ancona alle Olimpiadi di Tokyo questa mattina hanno ricevuto i complimenti, l’in bocca al lupo e il sostegno, a nome di tutta la città, del sindaco Valeria Mancinelli e dell’assessore allo Sport Andrea Guidotti, prima di partire per questa grande avventura che sicuramente sarà uno dei momenti più significativi della loro vita, oltre che della loro carriera sportiva.

Nella sala giunta di Palazzo del Popolo erano presenti il cestista Alessandro Pajola e il fiorettista Tommaso Marini, che hanno rappresentato anche Achille Polonara e Giammarco Tamberi, oggi fuori città e quindi impossibilitati a partecipare all’incontro.

“Siamo veramente felici e orgogliosi di quello che voi state facendo – ha detto il sindaco – che sicuramente è merito vostro, ma altrettanto sicuramente è motivo di orgoglio per tutta la città. Voi state contribuendo a darci quei momenti di gioia, di cui oggi più che mai c’è bisogno, quindi grazie anche per questo: è come se foste delle endorfine sociali!”.

“Credo – ha detto l’assessore Guidotti – che avere quattro atleti che partecipano alle Olimpiadi sia qualcosa di unico e meraviglioso. In bocca al lupo a loro e a tutti gli atleti delle Marche che parteciperanno: forza ragazzi, siete veramente tutti noi!”.

“Ci teniamo – ha detto Pajola – a ringraziare il sindaco e tutta la città. Per noi sarà un onore rappresentare a Tokyo la bellissima Ancona dove siamo nati, cresciuti e che porteremo sempre con noi”.

“Sono molto emozionato per questa Olimpiade – ha aggiunto Marini – che sarà molto particolare, perché sarà un simbolo di ripresa per tutto il mondo. Spero che potremo presto abbandonare questo brutto capitolo che ci ha accompagnato negli ultimi mesi”.

