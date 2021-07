Due container in fiamme, il rogo spento dai Vigili del fuoco

OSIMO – I Vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi – alle ore 14 – in via del Donatore, ad Osimo, per un incendio che ha interessato due container.

All’interno dei container vi erano degli attrezzi di magazzino e dei macchinari per eseguire l’asfaltatura delle strade.

La squadra di Osimo, intervenuta con due autobotti, ha provveduto a spegnere le fiamme, utilizzando del liquido schiumogeno antincendio e, successivamente, ha messo in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano danni a persone. Sul posto anche la Polizia di Stato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it