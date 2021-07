Da Giorgio Girelli le felicitazioni al Presidente Mattarella

di GIORGIO GIRELLI*

PESARO – Insieme ai tanti italiani che hanno espresso e stanno esprimendo grande apprezzamento per l’operato del Presidente Mattarella unitamente agli auguri per il suo ottantesimo compleanno, desidero anch’io porgere le più vive ed affettuose felicitazioni al Capo dello Stato per il bel traguardo anagrafico raggiunto e compiacermi per l’alto esempio che Egli offre di saggezza e di lungimiranza nell’esercizio delle sue attuali attribuzioni, in continuità con una linea di cui ha dato testimonianza come militante di partito, parlamentare, ministro, giudice della Corte Costituzionale .

Lo scrupoloso rispetto della Costituzione e, come recentemente avvenuto, il deciso ed efficace intervento per assicurare con il governo Draghi, a fronte degli indugi delle forze politiche, appropriate misure contro la pandemia, salvaguardia della economia e recupero di un ruolo significativo del Paese nel contesto internazionale, sono tratti di una operatività che la storia sottolineerà.

Auguro al Signor Presidente che la serenità in cui trascorre questa giornata vicino ai suoi affetti possa protrarsi per tanto, tanto tempo ancora.

*Coordinatore Centro Studi Sociali “A. De Gasperi”

