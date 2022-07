Pier Luigi Pizzi: “Orgoglioso di essere pesarese”

L’omaggio di Giorgio Girelli al “cittadino onorario”. La motivazione del sindaco Matteo Ricci

di PAOLA CECCHINI

PESARO – Dopo il voto unanime del Consiglio comunale di Pesaro per il conferimento della cittadinanza onoraria a Pier Luigi Pizzi, regista, scenografo e costumista, legatissimo alla città di Rossini creativa della musica UNESCO, vivo apprezzamento e sentite felicitazioni sono state rivolte al Maestro – ora cittadino onorario di Pesaro- da Giorgio Girelli, Presidente emerito del Conservatorio ‘Rossini’ e Segretario generale della Conferenza Nazionale dei Conservatori.

Questo il messaggio: ”Illustre Maestro, con un cittadino come Lei, il prestigio di Pesaro vola alto! Grazie per la Sua preziosa vicinanza alla Città ed alla sua cultura e per l’arricchimento che Lei ne ha alimentato. Rallegramenti vivissimi. Suo Giorgio Girelli”.

Il Maestro Pizzi ha così risposto: ”Gentilissimo Presidente, le sue parole, il suo apprezzamento per il lungo percorso al Rossini Opera Festival mi hanno profondamente toccato. Essere diventato pesarese è per me motivo di vero orgoglio. Spero di incontrarla il 21 agosto e ringraziarla di persona. I migliori e più cordiali saluti. Pier Luigi Pizzi”.

Come noto, il 21 agosto avrà luogo una grande serata musicale in onore dei quaranta anni di presenza di Pizzi al ROF.

Nell’illustrare la deliberazione votata dall’assise municipale, il sindaco Ricci ha esposto le motivazioni della cittadinanza onoraria: “Universalmente riconosciuto come uno dei maggiori registi, scenografi e costumisti contemporanei in campo lirico e teatrale, Pizzi incarna la figura dell’intellettuale umanista, sempre più raro nell’era dell’iper-specializzazione. Molte le passioni che lo animano e tutte ruotano nell’ambito delle arti visive: il teatro lo seduce fin da giovanissimo mentre nella lirica esordisce nel 1952. Il ROF lo ha visto sin dalle primissime edizioni firmare spettacoli di grande rilevanza internazionale che hanno fatto la storia della Rossini Renaissance. Nel corso della sua costante presenza al Festival rossiniano ha messo in scena, dal 1982, 13 nuove produzioni più volte riproposte, per un totale di 22 allestimenti, poi ripresi in altri teatri in Italia ed all’estero firmando alcuni tra i capolavori della storia del ROF: dal ‘Mosè in Egitto’ a ‘Bianca e Falliero’, da ‘Maometto II’ al ‘Guillaume Tell’ in versione integrale”. Pizzi è stato anche regista e sceneggiatore dell’opra musical “Il principe della gioventù” composta dal pesarese Riz Ortolani.

Nelle foto: Pier Luigi Pizzi e Giorgio Girelli; Riz Ortolani e Pier Luigi Pizzi

