Giorgio Girelli: “Vivo compianto per la scomparsa di Aldo Tesei”

di GIORGIO GIRELLI*

ANCONA – Dolorosamente colpito per l’improvvisa scomparsa di Aldo Tesei esprimo sentimenti di profonda vicinanza e dolente solidarietà alla signora Matilde, alle figlie Monica e Laura, ai familiari, ed ai tanti che con lui hanno avuto rapporti di lavoro e di amicizia apprezzandone l’intenso operato.

Ho con lui condiviso lunghi anni di esperienze politiche in provincia di Pesaro e Urbino per poi avviare un comune impegno in seno al consiglio regionale delle Marche. Come presidente del Gruppo consiliare DC serbo un vivo ricordo della sua sensibilità sociale e delle sue rilevanti iniziative legislative.

Né posso dimenticare quel sorriso che non mancava mai quando si avviava una conversazione, anche nel caso in cui i temi non erano oggetto di identiche vedute. Solerte dirigente della Coltivatori Diretti, consigliere regionale e quindi assessore, Tesei, nei ruoli ricoperti, ha reso un significativo servizio allo sviluppo della comunità marchigiana.

*Già presidente del Gruppo consiliare DC della Regione Marche

