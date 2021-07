Boris Rapa è il nuovo segretario regionale del Partito Socialista

ANCONA – Boris Rapa è il nuovo segretario regionale del Partito Socialista. E’ stato eletto questa mattina al termine del congresso che si è svolto nella sala convegni del Conero Break.

Boris Rapa, 49 anni, residente a Marotta, già consigliere regionale, è imprenditore nel settore turistico. Ha anche ricoperto incarichi associativi come presidente dei Giovani albergatori di Fano e coordinatore regionale di Assoturismo.

“Un ringraziamento particolare – ha detto Rapa, dopo l’elezione a segretario – al commissario regionale on. Oreste Pastorelli per aver traghettato il partito in questa fase”.

Secondo Boris Rapa il rilancio del partito, nelle Marche, passa attraverso una contaminazione necessaria a ricostruire il senso di appartenenza alla comunità e trovare l’unità socialista.

Boris Rapa punta,. come ha detto questa mattina, ad un partito più moderno, in prima linea per i giovani, le donne, il lavoro, le imprese, i territori, il turismo, le infrastrutture e la sanità.

