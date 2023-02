Chantal Bomprezzi è il nuovo segretario del Pd delle Marche

ANCONA – La senigalliese Chantal Bomprezzi è il nuovo segretario regionale del Partito democratico. La sua vittoria, nei confronti di Michela Bellomaria, è stata netta.

Il nuovo segretario nazionale del Pd è invece Elly Schlein che si è imposta a Stefano Bonaccini.

“Non so trovare le parole per esprimere tutte le emozioni che sto provando”, ha detto Chantal Bomprezzi. “So solo che ho una immensa gratitudine nei confronti di tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto e che con il loro sostegno ci hanno portato a questa grande vittoria.

Da domani inizia un nuovo cammino per il nostro partito e per le Marche. Saremo umili e laboriosi, pronti ad ascoltare tutti.

“Grazie anche a Michela Bellomaria – ha poi aggiunto Chantal Bomprezzi – per la competizione leale e corretta e mi auguro che da domani si possa iniziare una collaborazione costruttiva per i nostri cittadini. Il nostro partito finalmente torna ad essere la #CasaPd”.

“Gli elettori del Pd – ha invece affermato il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci – vogliono una linea politica più a sinistra. Hanno visto nella Schlein una novità maggiore. Ora serve grande unità. Ognuno di noi la deve garantire. Complimenti e in bocca al lupo a Elly Schlein. Grazie a Stefano Bonaccini per il suo impegno e per il senso di responsabilità.

“Inoltre – ha sempre affermato Ricci – complimenti alla neo segretaria del Pd Marche Chantal Bomprezzi. In bocca al lupo e anche a lei va garantita la massima unità e sostegno, a partire dai giovani che si sono resi protagonisti di questa nuova fase. Grazie a Michela Bellomaria per la sua generosità. Si riparte, bisogna ricostruire e i nostri elettori hanno indicato la strada. Forza

Al congresso del Partito democratico delle Marche hanno partecipato oltre 24mila elettori.

Il nuovo segretario regionale Chantal Bomprezzi ha 32 anni, già assessore al Comune di Senigallia è attualmente consigliere comunale di minoranza.

“Con l’elezione di Chantal Bomprezzi a nuova segretaria regionale – afferma il senatore del Pd, Alberto Losacco – si conclude il mio incarico da Commissario regionale del Pd Marche.

“Alla nuova segretaria gli auguri di buon lavoro e un ringraziamento particolare a tutti i militanti che hanno animato la fase congressuale, ai militanti che hanno partecipato alle primarie, ai dirigenti e tutti quelli che, in questi mesi, hanno supportato il mio lavoro. Al mio arrivo segnalai come problema il dato del tesseramento molto basso, con una comunità sempre più piccola e ristretta. Ma quando si offre davvero la possibilità di partecipare, i nostri elettori sono ben lieti di rispondere, come dimostra l’alta partecipazione di ieri alle primarie. E questo è l’aspetto più politicamente rilevante, sommato naturalmente alla vittoria della Schlein, anche se in controtendenza rispetto a quanto indicato dalla quasi totalità del gruppo dirigente.

“C’è insomma tanta materia di riflessione, ma quello che più conta è che c’è oggi una base sociale e politica per restituire il Pd marchigiano alla centralità che merita. Buon lavoro Chantal Bomprezzi”, conclude il senatore del Pd, Alberto Losacco.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it