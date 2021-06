Ottimo periodo per la boxe marchigiana: giovedì un’altra riunione a Lido di Fermo

di GABRIELE FRADEANI

FERMO – Che il pugilato stia vivendo un momento di particolare effervescenza è sotto gli occhi di tutti. Sarà per reazione alla costrizione imposta dalla pandemia o per la nuova dirigenza o per alcune provvidenze previste dalla Federazione ma sta di fatto che le riunioni si moltiplicano e riesce veramente difficile stare dietro a tutte. Archiviato il weekend di Ancona con la bella affermazione del professionista Mattia Occhinero, si avvicina il prossimo “long weekend” in cui a Lido di Fermo, segnatamente presso lo Chalet Paradise Beach, la Nike presenta giovedì 24 una mista imperniata sul professionista Jonny Cocci per proseguire venerdì, sabato e domenica con i campionati italiani Gym Boxe maschili e femminili che, in tre giornate, vedranno la partecipazione di oltre 300 atleti provenienti da tutta la penisola.

Uno sforzo organizzativo veramente consistente che peraltro la Società fermana ha dimostrato nei fatti di essere in grado di gestire al meglio, cui va dato anche il giusto merito al Presidente regionale, Luciano Romanella, sempre presente e fattivo nella ricerca delle giuste opportunità.

Inoltre venerdì 25 prossimo a Civitavecchia il professionista superleggero Charlemagne Metonyekpon se la giocherà per il Trofeo delle Cinture 2021 contro il romano Mauro Loli.

Ma veniamo per gradi agli avvenimenti iniziando cronologicamente con la serata del 24 che inizierà al Paradise alle ore 20,30 finalmente in presenza, ovviamente con il rispetto di tutte le norme previste per il contrasto alla pandemia, con ingresso gratuito, che vedrà come clou il match fra i professionisti l’ascolano Jonny Cocci ed il francese Omar Kobba che si affronteranno sulla distanza delle sei riprese.

Il pugile marchigiano è tutt’ora imbattuto in sei combattimenti; è un atleta molto forte dotato di potenza risolutiva ma anche di un buon bagaglio tecnico che lo fanno un avversario temibile per chiunque. Il suo competitor, Omar Kobba, è accreditato di un buon pugno che gli ha consentito di battere prima del limite al Casino Municipale di Mentone il connazionale Guillame La Selva.

Interessante comunque vedere se, ma soprattutto come, Cocci verrà a capo di questo avversario; una sua vittoria perentoria potrebbe inserirlo in una rosa di pretendenti al titolo nazionale dei supermedi. La serata inizierà con il solito contorno di dilettanti fra cui i locali Gironelli e Perdichizzi, Tarquini di San Benedetto, quattro atleti ascolani e due che giungono dalla Svizzera.

Venerdì 25 a Civitavecchia Charly disputerà la finale per il titolo che già fu suo nei pesi leggeri per l’edizione del 2020 conquistato, ricordiamo, sul ring dello Stadio di Castelfidardo battendo in un match spettacolare il quotato Marvin Demollari Anche per Metonyekpon, in caso di vittoria, potrebbe aprirsi la strada per una chance nazionale che il colored marchigiano meriterebbe ampiamente. E’ un giovane di 25 anni, imbattuto in sei combattimenti; da dilettante è giunto in finale ai campionati nazionali, da professionista ha conquistato il Trofeo delle Cinture 2020 nei pesi leggeri, ed ora in caso di vittoria nei superleggeri riteniamo abbia tutte le carte per farsi avanti soprattutto se, come sembra, la sua società, il Boxing Club Castelfidardo, potrebbe essere in grado di fornirgliene l’occasione, magari a fine estate, proprio a Castelfidardo. Tutto passa ovviamente per il superamento a Civitavecchia del suo avversario che è atleta validissimo. Mauro Loli è pugile romano di 24 anni, combatte praticamente in casa, ha disputato a torso nudo sei matches con una sola sconfitta di misura ai punti.

Per ultimo diamo uno sguardo ai campionati italiani amatori di Gym Boxe; un avvenimento che, come detto, avrà anche una valenza turistica in quanto è prevista la partecipazione in tre giornate di oltre 300 atleti in rappresentanza di tutta Italia, isole comprese, che verranno accompagnati da tecnici, dirigenti e familiari al seguito e questo non potrà che fare bene non solo allo sport ma anche alla promozione della spiaggia del Lido di Fermo e di tutta la provincia.

La Gym Boxe si svolge con diverse sessioni fino ad una età di 65 anni con un pugilato a colpo controllato che permette di sfoggiare tecnica senza incorrere in grossi traumi. Ha avuto recentemente un grosso successo tanto che a livello nazionale si sono tesserati oltre 20.000 atleti ed anche in regione ne abbiamo un migliaio. La competizione si svolgerà presso lo Chalet Paradise Beach a Lido di Fermo; l’inizio è previsto venerdì 25 con le operazioni sistemazione ed accredito degli atleti campioni regionali cui seguiranno i sorteggi e le visite visite mediche e proseguirà con le gare alle ore 18,30. Sabato 26 si combatterà dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 15 alle 20,30; domenica 27 il via alle finali con inizio alle ore 9. Saranno presenti i vertici della Federazione fra cui il Consigliere Nazionale Mariangela Verna ed il responsabile nazionale amatoriale Gianni Di Leo.

