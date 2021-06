Grande prova di Charly che conquista il “Trofeo delle Cinture” nella categoria dei superleggeri

di GABRIELE FRADEANI

CIVITAVECCHIA – Charly ce l’ha fatta. Dopo otto durissime riprese sul ring di Civitavecchia ha mantenuto la propria imbattibilità ed ha superato con pieno merito il pugile romano Mauro Loli conquistando il “Trofeo delle Cinture” nella categoria dei superleggeri.

Otto tempi durissimi, dicevamo perché Loli conscio della migliore tecnica del marchigiano e del suo maggiore allungo ha subito impostato il match sulla cortissima distanza per togliere spazio all’avversario ed impedirgli di contrarlo con diretti e montanti. Ne è uscito un match per certi versi farraginoso che è costato ad entrambi un richiamo ufficiale ma dal lato agonistico è stato un combattimento di grande intensità. Ma veniamo alla cronaca degli otto tempi.

Prima ripresa al marchigiano con i due che iniziano a spron battuto: Loli si presenta in guardia destra e Charly lo contra ripetutamente con il montante anche se non può evitare la bagarre che il pugile romano impone. Nella seconda tornata Loli riesce ad imbrigliare l’azione di Charly impedendogli di portare colpi significativi dalla media distanza e, a parere nostro, va considerata pari.

Nella terza il marchigiano si innervosisce, cade nella trappola dell’avversario e si fa richiamare ufficialmente. Pochi i colpi messi a segno da entrambi anche se sul finire al marchigiano riesce un bellissimo destro d’incontro. Ripresa e Loli. Nella quarta stessa falsariga: Loli chiude subito la distanza ed imposta il match su scambi prolungati ma pochissimo incisivi e su questa volontà di accorciare ad ogni costo spinge esageratamente e si fa richiamare. In virtù del richiamo la ripresa va a Metonyekpon.

Nella quinta i consigli di Gabbanelli e Marra che si sbracciano all’angolo sembrano dare il oro frutto: Metonyekpon riesce a dare ordine alla sua azione ad evitare di farsi legare dall’avversario ed a portare colpi pregevoli soprattutto con il diretto destro cui fa seguire il sinistro in gancio o in montante. Ripresa a Charly. Nella sesta e nella settima si torna a chiudere le distanze e pochi colpi giungono a segno. Due riprese di difficilissima lettura che daremmo sul pari.

Nella ottava ed ultima Charly torna in cattedra, come nella quinta, e mette colpi pulitissimi sia lineari che angolati siglando ripresa e match. Il nostro personalissimo cartellino riporta tre punti a favore del pugile di Castelfidardo e su otto riprese non sono pochi. Una vittoria accettata sportivamente da Loli che riconosce ed applaude la superiorità dell’avversario.

Ed ora? Charlemagne Metonyekpon è imbattuto in sette combattimenti , ha incontrato avversari del calibro di Demollari ed ora Loli, ha conquistato il titolo nel Trofeo delle Cinture sia nei leggeri che nei superleggeri. A questo punto va considerato a ben ragione uno dei papabili se non il più accreditato per una possibile sfida al titolo nazionale. Vero è che dovrebbe disputare per lo meno altri tre matches per poter essere preso in considerazione ma la cosa potrebbe essere fattibile nel breve periodo, soprattutto se la pandemia, come ci auguriamo, cesserà di mordere. E’ una chance che il pugile di Castelfidardo merita ampiamente e che si potrebbe imbastire anche nella nostra regione.

La sua società, il Boxing CLub Castelfidardo e segnatamente suoi maestri, Gabbanelli e Marra, ci pensano da tempo; certo, occorrono finanziamenti, ma sarebbe una cosa stupenda rivedere nelle Marche la disputa di un titolo nazionale e siamo certi che Charly se la giocherebbe alla grande.

