Domenica a Castelfidardo l’imbattuto Charlemagne Metonyekpon si prepara per la sfida tricolore

di GABRIELE FRADEANI

CASTELFIDARDO – Torna la boxe a Castelfidardo con una mista il cui clou è affidato al superleggero, imbattuto in otto combattimenti, Charlemagne Metonyekpon che, per l’occasione, verrà opposto al bosniaco Nikola Ivkovic sulla distanza delle sei riprese.

Un combattimento che potrebbe essere l’ultimo per il pugile marchigiano prima della attesa prova valida per titolo italiano della categoria. Il bravo “Charly” è infatti cosfidante al titolo ed attende l’esito del match in programma a Forlì per il 27/11 fra il campione Arblin Kaba e Daniele Zagatti per inoltrare la propria sfida al vincitore.

Rammentiamo che il pugile di Castelfidardo è uno dei più promettente giovani professionisti per avere conquistato il titolo delle Cinture nei leggeri e nei superleggeri. Un match di avvicinamento quindi contro un avversario, Ivkovic, di grossa esperienza, 34 combattimenti disputati, che ha incrociato i guantoni con buona parte dei pari peso italiani, un mestierante ed un collaudatore che però negli ultimo quattro matches ha conseguito altrettante vittorie, ultima l’8 settembre scorso. Un competitor che Charly dovrà superare con autorevolezza per dimostrare di avere le carte in regola per ambire alla sfida nazionale. Al riguardo abbiamo interpellato il suo maestro Andrea Gabbanelli.

“Il 27 novembre prossimo – ci ha detto – si svolgerà il match per il titolo italiano a Forlì ed il nostro pugile è stato già nominato supplente per cui nel caso di defezione dell’ultimo momento di Zagatti potrebbe essere chiamato a sostituirlo. Comunque andranno le cose, nel prossimo match per il titolo nazionale dei superleggeri, contro Kaba o Zagatti, ci sarà il nostro Charly. Per quanto riguarda il combattimento di domenica 17 prossimo a Castelfidardo posso assicurare che il nostro atleta è perfettamente in forma e deciso a non correre rischi per non compromettere quanto di buono è sin qui stato fatto e per prepararsi al meglio alla prossima sfida nazionale. Il suo avversario, il bosniaco Ivkovic ha una esperienza ben superiore a quella di Charly, 34 combattimenti contro otto, ed è in fase positiva ma non penso possa impensierire più di tanto un Metonyekpon lanciatissimo”

Al match clou seguiranno sei combattimenti dilettantistici fra pugili regionali. Saranno impegnate le palestre di Castelfidardo, Fabriano, Fano e Macerata con i loro migliori elementi.

Appuntamento quindi per domenica 17 ottobre presso il Palazzetto dello Sport di via Montessori a Castelfidardo con inizio alle ore 16,30. Visto l’allentamento delle misure antiCovid e la presenza di atleti di richiamo a partire da Metonyekpon, si prevede una grossa presenza di pubblico.

Il programma

Professionisti pesi superleggeri: Charlemagne Metonyekpon (B.C.Castelfidardo) vs Nikola Ivkovic (Bosnia Erzegovina) sulla distanza delle sei riprese; dilettanti junior kg 60: Razgui Rayen (B.C.Castelfidardo) vs Woch Giacomo (Pug. Fabrianese); Youth kg 60: Carelli Antonello (B.C.Castelfidardo) vs Abazi Ernis (A.P. Maceratese); Elite 2^ kg 64: Breccia Alessandro (B:C:Castelfidardo) vs Benzbiba Rachid (Audax); kg 75: Antonelli Giulio (Pug. Maceratese) vs Sulcaj Klajdi (Miami); Elite kg 56: Battistoni Tommaso (B.C.Castelfidardo) vs Mannocchi Alessandro (Audax); kg 90: Cacchiarelli Davide (B.C.Castelfidardo) vs Onu Juvenal Uzozie (Pug. Fabrianese)

