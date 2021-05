Un tuffo nella Civitanova medievale con il romanzo Terra Straniera

Il nuovo libro dello storico Giovanni Melappioni regala un’avventura unica. Frutto di minuziose ricerche, offre una visione inedita dell’antica Civitas Nova

CIVITANOVA MARCHE – Un’inedita Civitanova medievale emerge dalle pagine di “Terra straniera”, ultima opera dello scrittore Giovanni Melappioni, da poche settimane in libreria.

Giovanni Melappioni, civitanovese Doc, da sempre con una grande passione per la Storia, è autore di nove romanzi, decine di racconti e di un saggio sulle legioni cannensi uscito a dicembre 2020 per Edizioni Chillemi di Roma.

Dopo il secondo posto all’ambito premio Rai La Giara nel 2014 la sua carriera ha preso slancio con la trilogia medievale Il Giglio e il Grifone, che ha per protagonista il giovane Guibert, figlio illegittimo e cadetto di un cavaliere franco. Proprio Guibert torna in questo nuovo libro, il primo di quella che Melappioni promette essere un’entusiasmante serie d’avventura che terrà il lettore incollato alle pagine.

Forte di una solida documentazione e di approfonditi studi storici – di cui l’autore rende partecipi i suoi lettori sulla seguitissima pagina Facebook Raccontare la Storia https://www.facebook.com/Raccontarelastoria – il romanzo è interamente ambientato nella Civitas Nova d’epoca medievale, un giovane Libero Comune che si oppone ai tentativi di riconquista dell’Imperatore. L’anno è il 1109 e Guibert, qui giunto nel corso delle sue peregrinazioni, non potrà che schierarsi a favore di questo ideale di libertà.

“È come se avessi scritto tutti gli altri romanzi in preparazione a questo” dichiara l’autore. “Avevo bisogno di un personaggio forte, che fosse maturato attraverso vicende tragiche, prima di farlo approdare nel luogo dove troverà se stesso: a Civitas Nova, l’antico centro progenitore di Civitanova”.

“I pochi documenti d’archivio – continua Melappioni – offrono un quadro incerto di cosa stesse avvenendo in questi territori nel 1109. L’Imperatore governava la Marca anconitana formalmente grazie al suo Rettore, Werner di Lenzburg, già duca di Spoleto. I Liberi Comuni presero forma proprio in quegli anni, tra il 1074 e la metà del secolo successivo. In questo contesto ribollente e affascinante ho dato avvio alla mia narrazione.”

Oltre che scrittore di romanzi, Melappioni si diletta nella scrittura di materiali di gioco a sfondo storico, in particolare per il Gioco di ruolo Lex Arcana: una sua lunga avventura uscirà proprio quest’anno per la Quality Games. In ogni sua opera emerge il grande amore per la Storia e i suoi protagonisti, soprattutto i “dimenticati”, a cui dà vita attraverso pagine colme di emozione: i suoi personaggi conquistano per la loro umanità, profondità e realismo, come hanno sempre riconosciuto critici e lettori.

“Terra Straniera” è da oggi nelle librerie e acquistabile online.

