Roberto Livi ospite dei lettori di Civitanova Marche

Al Caffè del Teatro Cerolini una cena con l’autore del romanzo Solo una canzone

CIVITANOVA MARCHE – Il gruppo di lettura Scriptorama di Civitanova Marche non solo si incontra mensilmente per parlare di libri, ma organizza preziose serate per conoscere gli autori. Come lo scorso venerdì sera, quando i lettori hanno potuto dialogare con Roberto Livi, autore dei romanzi “La terra si muove” e “Solo una canzone” (Marcos y Marcos edizioni), durante una cena buffet ricca e appetitosa presso l’elegante Caffè del Teatro Cerolini, generoso sponsor dell’iniziativa.

Il bel caffè storico della città alta è da anni l’ospitale casa dei lettori, per serate all’insegna di conversazioni stimolanti attorno ai drink preparati con maestria dal Campione Nazionale Paolo Morresi e ai gelati artigianali di Valentino Cerolini.

“Solo una canzone”, il nuovo romanzo di Roberto Livi segnalato per il Premio Strega da Filippo La Porta, era stato scelto come libro del mese dai lettori, che durante la serata di venerdì 10 giugno hanno avuto il grandissimo piacere di incontrare dal vivo l’autore, di scambiare con lui le impressioni nate tra le pagine e di soddisfare le proprie curiosità in merito al processo creativo dietro al testo.

La serata, piacevole e divertente, rappresenta solo una delle numerose iniziative del gruppo di lettura, che da ben nove anni si incontra con regolarità per diffondere il piacere per i buoni libri e le belle storie. L’incontro è stato reso possibile grazie alla generosità di tutti i partecipanti e del Caffè del Teatro Cerolini.

Il gruppo di lettura è coordinato da Scriptorama Agenzia Letteraria, Luca Pantanetti editor e agente letterario e Lorella Quintabà, docente e promotrice del premio Annibal Caro alla migliore traduzione letteraria.

