Nella Val Musone e lungo la Riviera del Conero continuano i controlli straordinari del territorio da parte dei Carabinieri

OSIMO – Prosegue l’attività di controllo del territorio in tutta la Val Musone e riviera del Conero ad opera dei Carabinieri della Compagnia di Osimo, con una serie di iniziative la cui comune finalità è quella dell’osservanza delle misure in vigore per il contenimento dell’emergenza sanitaria in atto.

Nella giornata di lunedì, con l’impiego complessivo di 30 militari, sono stati:

identificate 158 persone;

controllati 153 veicoli;

verificati 147 documenti di riconoscimento.

Più in particolare nel corso di un controllo eseguito verso le ore 19, nei pressi di un parcheggio adiacente i giardini pubblici nel centro di Osimo, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile identificavano sei ragazzi, tutti cittadini italiani, di cui uno di loro, alla vista dei militari gettava frettolosamente un involucro, risultato contenere circa 4 grammi di hashish. Il 23enne è stato quindi segnalato alla Prefettura di Ancona per la violazione amministrativa della detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti.

Nel medesimo contesto, sottoposta a perquisizione veicolare un’auto Suzuki Swift, nella disponibilità di un suo coetaneo, veniva rinvenuta all’interno del vano porta-oggetti una pistola scacciacani, replica glock 17 calibro 9, priva del tappo rosso occlusivo della canna. Per il possesso di tale strumento è stato deferito un 19enne per quanto concerne la disciplina vigente per il controllo delle armi.

Nella medesima serata, verso le ore 21:15, a Camerano, una donna 39enne, alla guida di una Fiat Punto, è stata sottoposta dai militari della locale Stazione Carabinieri ad accertamento etilometrico, risultando positiva con tasso alcolemico pari a 2,5 gr./l.. Alla stessa è stata ritirata la patente di guida e sottoposto il veicolo a sequestro amministrativo.

