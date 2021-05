Prima il lavoro, una campagna di informazione di Rifondazione Comunista

ANCONA – Il Partito della Rifondazione Comunista, lancia una sua campagna di informazione e proposte per contrastare le politiche neoliberiste del Governo Draghi.

Nel Recovery Plan molti sono i miliardi per le imprese per innalzare la loro competitività, mentre non sono previsti interventi diretti per fronteggiare la disoccupazione, i bassi salari, incrementare le protezioni sociali.

“Si ammette – si legge in una nota – che in Italia mancano 1 milione di dipendenti pubblici rispetto alla media europea, ma le proposte del Governo prevedono al massimo il recupero del turn-over, con contratti precari da chiudere con la fine dell’emergenza. Non si ragiona su una riforma fiscale realmente progressiva che potrebbe garantire le entrate necessarie per avere welfare, redditi dignitosi, universalità dei diritti, cura delle persone, del territorio, dell’ambiente.

“Noi proponiamo :

-L’estensione del blocco dei licenziamenti e della cassa integrazione, per tutto il 2021,

-la buona e piena occupazione nella sanità e nella scuola, la riduzione di orario di lavoro a parità di salario, un grande piano di investimenti per la messa in sicurezza del territorio, la riconversione ecologica delle produzioni inquinanti,

il ripristino dell’art. 18 contro i licenziamenti senza giusta causa.

L’abolizione del jobs act e di tutte le leggi che hanno ridotto diritti e tutele al fine di eliminare tutte le forme di precarietà

l’istituzione di un salario minimo

“Per questo – si legge sempre nel documento diffuso da Rifondazione Comunista – saremo davanti ai luoghi di lavoro alla Caterpillar, Cnh, Cantiere, i prossimi giorni per aprire direttamente con i lavoratori/lavoratrici un canale di comunicazione, di dialogo e confronto.

“Invitiamo altresì venerdì 21 maggio, alle ore 10, al presidio in Piazzale Raffaello sotto la regione Marche per sostenere lo sciopero del mondo della sanità”.

