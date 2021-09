In arrivo nuove stangate, Rifondazione invita ad unificare le lotte

ANCONA – Il Partito della Rifondazione Comunista data la situazione di grave crisi sanitaria, economica, occupazionale, a cui i padroni rispondono con le delocalizzazioni ed il Governo con le stangate sui ceti meno abbienti, invita a partecipare alle iniziative di lotta e di mobilitazione che si terranno a livello nazionale e nei territori.

“Il Partito della Rifondazione Comunista – si legge in una nota – è impegnato ad unificare le 150 vertenze aperte sul territorio nazionale, che ad oggi non hanno avuto risposte. Nella nostra regione: Elica e Whirlpool.

Dal clima, alla sanità, ai trasporti, contro le stangate sulle bollette alziamo il livello della protesta, sino allo sciopero generale dell’11 ottobre promosso da tutte le sigle del sindacalismo di base.

“Si riaprono le scuole, senza che si sia fatto alcunché per i trasporti degli studenti.

Tutto è rimasto come prima. Non si sono potenziate le linee di autotrasporto, sono rimaste le classi pollaio, gli organici sottonumerati sono in sofferenza.

Il rischio dei contagi è ancora forte, le varianti del virus sono sempre più resistenti e aggressive, ancora una volta i padroni siano Confindustria, o Bigfarma, pensano ai loro profitti e non al bene comune.

“Da Firenze, dalla Gkn, dal collettivo di fabbrica, per chi vuole intendere, è venuto un grande insegnamento: unificazione delle lotte e capacità di proposte di risoluzione dei problemi reali – conclude Rifondazione Comunista -, non quelli della rendita e speculazione”.

