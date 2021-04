Incendio in un appartamento, 4 persone soccorse dai Vigili del fuoco / FOTO e VIDEO

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in via Vasari, ad Ancona, per l’incendio di un appartamento, al secondo piano di un edificio. All’interno si trovavano una donna bengalese ed il figlioletto di 2 anni. Entrambi, prontamente soccorsi, sono stati trasportati dal personale del 118 all’Ospedale Salesi per accertamenti.

I Vigili del fuoco, giunti sul posto con due squadre, con l’ausilio dell’autoscala, hanno anche evacuato, attraverso una finestra di un altro appartamento, un uomo ed una ragazza.

Il palazzo, in via precauzionale è stato anche momentaneamente evacuato.

Sul posto anche il personale sanitario del 118 e gli agenti della Polizia locale.

QUI SOTTO un video:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it