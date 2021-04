Dopo lo scontro fra due auto una signora trasportata con l’eliambulanza all’Ospedale di Torrette

TOLENTINO – I Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio in viale Brodolini, a Tolentino, per un incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento due auto si sono scontrate tra loro. La squadra dei Vigili del fuoco di Tolentino, intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4×4, ha collaborato con i sanitari del 118 per estrarre una signora dalla propria auto. La donna è stata, subito dopo, trasportata con l’eliambulanza del servizio sanitario regionale al Pronto soccorso dell’Ospedale di Torrette, ad Ancona.

I Vigili del fuoco hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza della zona dell’intervento.

