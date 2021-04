Domenica il Concerto di Pasqua in diretta dalla Cattedrale di San Ciriaco

L’evento gratuito, organizzato dalla società Amici della Musica, sarà trasmesso su YouTube

di LAURA GIRINI

ANCONA – Domenica 4 aprile, alle ore 18, si terrà il consueto Concerto di Pasqua, trasmesso in streaming su YouTube direttamente dalla Cattedrale di San Ciriaco di Ancona. Lo spettacolo vedrà la messa in scena dell’opera di Georg Philipp Telemann “Der Harmonische Gottesdienst”.

La selezione delle parti dell’opera musicale sarà eseguita dal baritono Mauro Borgioni e dagli artisti dell’Accademia Hermans, tra i quali Fabio Ceccarelli al flauto traverso, Alessandra Montani al violoncello e Fabio Ciofini, maestro di concerto, al clavicembalo.

L’evento sarà trasmesso gratuitamente in diretta streaming a partire dalle ore 18.00 sul canale YouTube di Marche Concerti (https://www.youtube.com/channel/UC5EssEaZ2KuwOq5bi9MTpQg/featured) e sarà disponibile per l’intera settimana per chiunque volesse recuperarne la visione. Successivamente sarà trasmesso anche sul canale televisivo Sky classica.

Ideata dalla società “Amici della Musica” di Ancona, e proposta all’interno della rassegna artistica Marche Concerti, che durante l’ultimo anno si è trasferita nel mondo digitale, l’iniziativa è stata realizzata anche in collaborazione con il Comitato AMUR.

Quest’ultimo, in particolare, è nato lo scorso anno per promuovere le attività e gli obiettivi comuni delle più importanti istituzioni italiane di musica da camera, e inserisce il Concerto di Pasqua di Ancona nel progetto “Silenzio in sala a tempo di Musica”, ideato dal fotografo Daniele Ratti, che unisce musica e fotografia e vuole supportare i musicisti durante questo grande momento di difficoltà per i lavoratori del settore dello spettacolo.

