L’Ospedale di Camerino torna a essere interamente dedicato alle cure di pazienti Covid

Il sindaco Sandro Sborgia: “Vigileremo affinché una volta terminata l’emergenza, siano ripristinati tutti i servizi e il personale necessario a garantire il pieno funzionamento dell’ospedale camerte, punto di riferimento per l’intera zona montana”

di SANDRO SBORGIA*

CAMERINO – Oggi pomeriggio con un messaggio telefonico, l’assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini, mi ha comunicato che: “in conseguenza dell’aumento epidemico, i dirigenti Asur hanno deciso di aprire il secondo piano dell’ospedale di Camerino ai pazienti Covid”. Ho, quindi, provveduto a chiamare la direttrice generale dell’Area Vasta 3, la dottoressa Daniela Corsi, la quale mi ha confermato che l’ospedale di Camerino torna a essere interamente dedicato alle sole cure di pazienti Covid.

Ancora una volta, con lo stesso senso di responsabilità che ci contraddistinse l’8 marzo dello scorso anno, non possiamo che prendere atto della situazione, sperando di ritornare presto a una situazione di normalità.

Resta, altresì, da comprendere come, durante la prima ondata si siano raggiunti i 169 ricoveri in terapia intensiva (il 31 marzo 2020), gestiti in diverse strutture tra cui Camerino, senza che all’epoca fosse disponibile il Covid Hospital di Civitanova e oggi, invece, con 132 ricoveri in terapia intensiva, non si riescono ad attivare ulteriori posti letto al Covid di Civitanova per mancanza di personale.

Camerino, la sua popolazione e quella dell’entroterra è chiamata ancora una volta a fare un sacrificio, mettendosi a disposizione in questo momento drammatico in cui l’unico obiettivo è salvare vite. Speriamo di superare al più presto questi momenti drammatici. Vigileremo affinché una volta terminata l’emergenza, siano ripristinati tutti i servizi e il personale necessario a garantire il pieno funzionamento dell’ospedale camerte, punto di riferimento per l’intera zona montana.

“Un pensiero è rivolto a tutto il personale sanitario e ai familiari cui va il nostro ringraziamento, nonché ai malati e ai loro familiari che attendono, tra tante preoccupazioni, il ritorno a casa dei propri cari”.

*Sindaco di Camerino

