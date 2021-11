Urta lo spartitraffico e carambola con l’auto su un container

CAMERINO – Una persona è rimasta ferita oggi pomeriggio, alle ore 16, in un incidente stradale avvenuto in via Pallotta, a Camerino.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento di Camerino che hanno provveduto a far uscire il conducente, rimasto ferito, dall’abitacolo dell’auto. Ferito subito affidato alle cure dei sanitari del 118 che, con un’ambulanza, lo hanno trasportato per accertamenti in ospedale.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di completo accertamento. L’auto, dopo aver urtato lo spartitraffico, presente sulla sede stradale, è carambolata su un container, per poi ricadere su un’altravettura parcheggiata.

I Vigili del fuoco hanno poi provveduto a mettere in sicurezza sia le auto, sia l’area dell’incidente.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco ed al personale del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e della Polizia municipale.

