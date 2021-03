Ad Ancona nuovo bando periferie per Piazza d’Armi, ex Iacp ed ex Mattatoio

ANCONA – La Giunta riunita questa mattina a Palazzo del Popolo ha approvato la progettualità per il nuovo bando periferie, con cui il Comune parteciperà a una strategia interministeriale di rigenerazione urbana per ottenere ulteriori finanziamenti da dedicare ai progetti per la riqualificazione della “seconda Ancona” e in particolare di Piazza d’Armi, del quartierino ex Iacp, dell’ex Mattatoio di Vallemiano.

“Avremo – ha spiegato il sindaco Valeria Mancinelli- uno Spazio Culture per il terzo settore e progetti di partecipazione, uno Spazio Carta, per funzioni archivistiche e infine Ancohousing, un progetto di comunità con orti sociali, la sistemazione del gattile già esistente, un campo da bocce e, in accordo con i Vigili del Fuoco, uno spazio didattico per la formazione sui temi della sicurezza e prevenzione”.

Con questa strategia di rigenerazione urbana sostenibile, denominata “Edge City”, il Comune di Ancona parteciperà al Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare istituito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro per i Beni e le attività culturali e per ilTurismo.

Il Comune ha presentato la progettazione chiedendo il finanziamento del Ministero, che può raggiungere la quota di 15 milioni di euro, a cui si aggiungono altri 2.100.00 di ulteriori finanziamenti derivanti dalla vittoria dell’avviso pubblico City Branding per finanziare la prgettazione della nuova Piazza D’Armi e il reinvestimento di 1.750.000 euro da parte di ERAP, dedicato all’intervento nel quartierino ex Iacp, derivante dall’ecobonus per l’efficientamento energetico.

PER SAPERNE DI PIU’

ANCONA15-03-2021 NUOVO BANDO PERIFERIE

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it