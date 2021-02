Scuola, sale al 3.19% il numero delle classi poste in quarantena nelle Marche

ANCONA – Sono salite a 333 le classi delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, attualmente poste in quarantena dall’autorità sanitaria in tutta la regione Marche. È quanto emerge dalla nuova rilevazione effettuata il oggi dopo i primi dati estratti il 17 febbraio scorso sulla base delle informazioni inserite dalle istituzioni scolastiche nella piattaforma predisposta dal sistema informativo creato dall’Ufficio scolastico regionale. Le classi interessate rappresentano il 3,19% delle10.492 sezioni e classi censite, dalla scuola dell’infanzia alle secondarie di secondo grado.

I dati sono stati presentati oggi nel corso di una riunione del tavolo di confronto convocato dall’Ufficio scolastico regionale, cui hanno partecipato anche l’assessore regionale Saltamartini e i rappresentanti di UPI e ANCI, per analizzare la situazione generale dell’andamento pandemico nell’ambito scolastico e assumere le decisioni conseguenti, che saranno contenute in un ordinanza che la Regione si appresta a licenziare in serata.

Si è inoltre affrontato il tema delle vaccinazioni del personale docente. Le prenotazioni potranno partire dall’1 marzo e dopo pochi giorni prenderanno avvio le somministrazioni con il vaccino AstraZeneka che riguarderanno tutte le figure professionali della scuola senza limiti né di età né di residenza.

