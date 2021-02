Tre auto coinvolte in un incidente dopo la galleria della Montagnola, traffico in tilt

ANCONA – Tamponamento a catena, questa mattina, alle 8.15, subito dopo la galleria della Montagnola, sulla Statale 16, in direzione Torrette. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco. Tre le auto coinvolte nello schianto.

La squadra di Ancona dei Vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza, sia delle auto, sia della zona dell’incidente.. Sul posto anche gli agenti della Polizia stradale, della Polizia locale ed i sanitari del 118.

La Statale è rimasta chiusa per quasi un’ora con inevitabilità problemi per i tanti pendolari che, in quel momento, la stavano percorrendo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it