Marche sicure, già 134.418 persone hanno aderito allo screening: 798 i casi positivi

ANCONA – Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che l’operazione di screening “MARCHE SICURE” nella giornata di mercoledì 13 gennaio 2021 nella località dell’Area Vasta 1 (località di Fano) ha riscontrato un’adesione di 1552 persone con 17 casi positivi. Nelle località che rientrano nell’Area Vasta 2 (Senigallia e Fabriano) si è registrata un’adesione di 3239 persone con 5 casi positivi. Nell’Area Vasta 3 (località di Civitanova Marche) si sono sottoposte al tampone 1112 persone e sono stati rilevati 13 soggetti positivi. Complessivamente dall’inizio del programma ‘Marche Sicure’ hanno aderito 134.418 persone con 798 casi positivi. In totale la percentuale di positività è pari allo 0,6%. I casi positivi rilevati sono stati sottoposti al tampone molecolare.

Fino a domenica 17 gennaio possono sottoporsi allo screening di massa gratuito anche gli abitanti di Civitanova Marche, Morrovalle, Montecosaro e Monte San Giusto. L’esame si svolgerà presso il PalaRisorgimento di Via Ginocchi, a Civitanova Marche, dalle 8.00 alle 20.00. Clicca qui per tutte le informazioni.

Inizia, nell’Area Vasta 1, la terza fase dell’Operazione di screening Marche Sicure, avviata dalla Regione Marche per il controllo della diffusione e il tracciamento dell’epidemia da SARS-CoV-2 e l’individuazione degli asintomatici positivi. Da sabato 16 a giovedì 21 gennaio saranno coinvolti i comuni di Colli al Metauro, Mondavio, Montefelcino, Monteporzio, Terre Roveresche, Gabicce Mare, Gradara, Montelabbate, Tavullia, Vallefoglia, Petriano e Montecalvo in Foglia. Sono previsti quattro siti di indagine dove potranno recarsi gli abitanti di tutti i paesi coinvolti. Clicca qui per tutte le informazioni.

