Covid, altro record negativo nelle Marche: 1.103 nuovi positivi in una sola giornata

ANCONA – Festività sotto stretto controllo nelle Marche dove il Covid sta creando seri problemi. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 1.103 positivi. Un vero e proprio record per una regione come la nostra. E l’incidenza cumulativa – calcolata su 100.000 abitanti – sale in maniera preoccupante a 343,07.

Il maggior numero di positivi viene registrato ancora una volta nella provincia di Ancona (361 casi), seguita da Macerata (187), Pesaro Urbino (182), Fermo (178) e Ascoli Piceno (131). Altri 64 nuovi positivi rilevati nelle Marche risultano invece residenti fuori regione.

