Covid, netta impennata di casi positivi nelle Marche

ANCONA – Non cessa, purtroppo, nelle Marche, l’allarme per il coronavirus. Oggi, secondo i dati diffusi dal Servizio Sanità della Regione, c’è stata una nuova impennata di casi positivi. Sono 252 (molti più di ieri – 159), mentre il tasso di incidenza è schizzato in maniera preoccupante a 58,87 su 100mila abitanti.

Quasi invariato, invece, il numero delle persone ricoverate in ospedale: 82 (1 degente in più rispetto a giovedì). E sono 21 i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva della regione.

Ed oggi sono segnalati anche altri tre decessi: un novantaseienne di Serra San Quirico, una ottantatreenne di Fermo ed una novantenne di Ancona. Il totale delle vittime, dall’inizio della pandemia, sale così a 3.114.

C’è anche da registrare un netto aumento dei casi di positività in provincia di Pesaro Urbino: 97. Seguono le province di Ancona (62), Fermo (34), Macerata (30) e Ascoli Piceno (21). Da segnalare anche altri 8 casi di positività di persone residenti regione.

QUI SOTTO la situazione nelle Marche:

