L’Upa Ancona non molla e ripropone la bella boxe, anche senza pubblico

ANCONA – Periodo difficile, questo, per tutti gli sport e soprattutto per uno di contatto come la boxe ma questo non spaventa l’Upa di Ancona che, nel rispetto del rigido protocollo imposto dalla Federazione e dai DPCM in vigore, torna ad organizzare, in assenza di pubblico, manifestazioni di grosso impegno.

Una vitalità che fa bene sperare non solo per il sodalizio anconetano ma anche per tutta la regione. Pertanto nella tensostruttura adiacente al Campo Sportivo di Torrette la società anconetana ha programmato ben tre manifestazioni consecutive a chiusura di anno, due a carattere misto ed una dilettantistica.

La prima si è svolta ieri (venerdì). Nella serata di oggi (sabato 19 dicembre) sarà la volta dei professionisti del Boxing Club Castelfidardo: “Charly” Metonyekpon e Ramo Aleksander in una mista di grosso spessore.

Charly, fresco vincitore del torneo nazionale delle cinture WBC/FPI 2019 fra i pesi leggeri, incrocerà i guantoni in una semifinale per lo stesso trofeo 2020 contro il laziale Jacopo Fazzino. Per l’occasione si presenterà in una categoria superiore quella dei superleggeri; il pugile di Castelfidardo ha dimostrato sin qui di avere le carte in regola per ben figurare. La sua società, il Boxing Club Castelfidardo, è decisa a supportarlo facendolo combattere, covid permettendo, con una certa cadenza, indispensabile per poter esprimere al meglio le proprie possibilità. Se riuscirà anche in questa categoria a conquistare la Cintura WBC-FPI pensiamo possa legittimamente puntare su traguardi anche più impegnativi, non esclusa la sfida al titolo italiano. Il suo avversario viene da due vittorie ottenute in questo 2020 e non viene ad Ancona per perdere ma per consolidare le proprie aspirazioni che non sono modeste.

Ramo Aleksander, l’altro pugile seguito della società di Castelfidardo avrà come avversario il serbo Milos Pavicevic. Ramo è un peso massimo leggero che boxa continuamente a contatto ed è dotato di grande potenza, è imbattuto in cinque combattimenti disputati di cui tre ottenuti prima del limite . Il suo avversario è atleta con grande esperienza, combatte a torso nudo dal 2016, ed ha un curriculum di 18 combattimenti. Uno scontro fra pesi massimi in cui il Ko sarà sempre in agguato.

La terza serata, domenica 20/12 sarà dedicata ai migliori dilettanti della regione fra cui spiccano i pugili della Upa Fondi Lorenzo vincitore del torneo Italia 2019, Malik Kebe e Alex Jengo opposti a validissimi avversari. Con l’occasione si premierà Michele Borriello recente medaglia di bronzo agli assoluti junior svoltisi recentemente a Roma. Tre riunioni di livello cui manca solo un elemento: il pubblico! È un vero peccato perché l’Upa di Ancona ha fatto e sta facendo grandi sacrifici per mantenere nonostante il momento la Boxe al livello che le compete.

